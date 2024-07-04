https://ria.ru/20240704/putin-1957457687.html

Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин

Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин

Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:21

2024-07-04T17:21

2024-07-04T17:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ. Президент, добавил, что России нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для РФ.

https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html

россия

украина

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россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины