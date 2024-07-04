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Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957457687.html
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:21
2024-07-04T17:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ. Президент, добавил, что России нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для РФ.
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россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался перемирием, заявил Путин

Путин: нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий ВСУ
Мобилизованный военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
Президент, добавил, что России нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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