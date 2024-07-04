https://ria.ru/20240704/putin-1957457451.html

Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности

Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас стоит вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:20

2024-07-04T17:20

2024-07-04T17:51

владимир путин

россия

шос

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в мире

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас стоит вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности."Вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, стоит. Должны ли быть новые договоренности, либо возвращение к старым - это специалисты должны сказать", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240704/putin-1957454767.html

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владимир путин, россия, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире