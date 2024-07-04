Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 04.07.2024 (обновлено: 17:51 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957457451.html
Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности
Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас стоит вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:20
2024-07-04T17:51
владимир путин
россия
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_870:90:3148:1371_1920x0_80_0_0_f7202c198eb6d465a788f097726b8e37.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас стоит вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности."Вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, стоит. Должны ли быть новые договоренности, либо возвращение к старым - это специалисты должны сказать", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957454767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_961:21:3207:1706_1920x0_80_0_0_2e71953d23a53a3d65b6819d3ed793d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Владимир Путин, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности

Путин: вопрос о создании правовой базы стратегической стабильности стоит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс"
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас стоит вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности.
"Вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, стоит. Должны ли быть новые договоренности, либо возвращение к старым - это специалисты должны сказать", - сказал Путин журналистам.
Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
США разрушили основы мировой стабильности, заявил Путин
Вчера, 17:13
 
Владимир ПутинРоссияШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала