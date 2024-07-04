https://ria.ru/20240704/putin-1957456273.html

Путин назвал условия прекращения огня на Украине

Путин назвал условия прекращения огня на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал условия прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:42

россия

украина

владимир путин

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах. "Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружился, доукомплектовался... Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".

https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024