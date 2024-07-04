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Путин назвал условия прекращения огня на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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17:17 04.07.2024 (обновлено: 17:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957456273.html
Путин назвал условия прекращения огня на Украине
Путин назвал условия прекращения огня на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал условия прекращения огня на Украине
Президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:17
2024-07-04T17:42
россия
украина
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах. &quot;Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружился, доукомплектовался... Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации&quot;, - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html
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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин назвал условия прекращения огня на Украине

Путин: прекращение огня на Украине невозможно без договоренностей о переговорах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах.
«

"Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружился, доукомплектовался... Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.

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29 июня, 08:00
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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РоссияУкраинаВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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