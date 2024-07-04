https://ria.ru/20240704/putin-1957453865.html
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Вступление Белоруссии в ШОС означает полноценный выход организации на европейское пространство, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:11
2024-07-04T17:11
2024-07-04T17:40
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС означает полноценный выход организации на европейское пространство, сообщил президент России Владимир Путин."Беларусь по своим масштабам, территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное. Но всё-таки это важный элемент Шанхайской организации сотрудничества, потому что Беларусь - это уже Восточная Европа. И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957455778.html
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белоруссия, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, россия, китай, владимир путин
Белоруссия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Путин: вступление Белоруссии означает для ШОС выход на европейское пространство