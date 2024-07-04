https://ria.ru/20240704/putin-1957451853.html
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:06
2024-07-04T17:06
2024-07-04T17:40
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, чтобы окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин
Президент РФ Путин: завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно