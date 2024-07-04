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Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 04.07.2024 (обновлено: 17:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957451853.html
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:06
2024-07-04T17:40
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, чтобы окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://radiosputnik.ru/20240704/putin-1957450050.html
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украина, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил Путин

Президент РФ Путин: завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, чтобы окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин оценил заявления Трампа о намерении остановить конфликт на Украине
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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