https://ria.ru/20240704/putin-1957449279.html

Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа

Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 04.07.2024

Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что видел... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:00

2024-07-04T17:00

2024-07-04T17:46

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что видел фрагменты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, но не особенно не следил за их ходом."Ну, я какие-то фрагменты видел. У меня своих дел хватает, поэтому я так, не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".

https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html

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Путин о своем отношении к дебатам Трампа и Байдена Путин рассказал о своем отношении к дебатам Трампа и Байдена и о том, что "отворачиваться от них в любом случае невозможно". 2024-07-04T17:00 true PT0M40S

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