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Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 04.07.2024
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17:00 04.07.2024 (обновлено: 17:46 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957449279.html
Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа
Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 04.07.2024
Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что видел... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:00
2024-07-04T17:46
в мире
предвыборные дебаты трампа и байдена
владимир путин
россия
сша
джо байден
дональд трамп
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что видел фрагменты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, но не особенно не следил за их ходом."Ну, я какие-то фрагменты видел. У меня своих дел хватает, поэтому я так, не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html
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Путин о своем отношении к дебатам Трампа и Байдена
Путин рассказал о своем отношении к дебатам Трампа и Байдена и о том, что "отворачиваться от них в любом случае невозможно".
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в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена , владимир путин, россия, сша, джо байден, дональд трамп, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Владимир Путин, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин видел только фрагменты дебатов Байдена и Трампа

Путин не следил за дебатами Байдена и Трампа из-за занятости

Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что видел фрагменты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, но не особенно не следил за их ходом.
"Ну, я какие-то фрагменты видел. У меня своих дел хватает, поэтому я так, не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно", - сказал Путин.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".
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В миреПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВладимир ПутинРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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