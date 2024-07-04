https://ria.ru/20240704/putin-1957448943.html

Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства

Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024

Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства

Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:00

2024-07-04T17:00

2024-07-04T17:03

белоруссия

россия

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин."Я согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии), нам следует скрепить наши отношения в сфере экономики. То же самое касается финансов и единой валюты. В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

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белоруссия, россия