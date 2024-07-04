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Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024
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17:00 04.07.2024 (обновлено: 17:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957448943.html
Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства
Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства
Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:00
2024-07-04T17:03
белоруссия
россия
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин."Я согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии), нам следует скрепить наши отношения в сфере экономики. То же самое касается финансов и единой валюты. В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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белоруссия, россия
Белоруссия, Россия
Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства

Путин: единая валюта на пространстве СГ возможна, но для этого нужно созреть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Я согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии), нам следует скрепить наши отношения в сфере экономики. То же самое касается финансов и единой валюты. В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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