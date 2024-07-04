Путин оценил перспективы введения единой валюты Союзного государства
Путин: единая валюта на пространстве СГ возможна, но для этого нужно созреть
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Единая валюта на пространстве Союзного государства возможна, но для этого нужно созреть, сказал президент России Владимир Путин.
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"Я согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии), нам следует скрепить наши отношения в сфере экономики. То же самое касается финансов и единой валюты. В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - заявил Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".