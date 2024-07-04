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Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024
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16:59 04.07.2024 (обновлено: 17:09 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957448816.html
Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
Талибы являются союзниками для Москвы по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:59
2024-07-04T17:09
россия
москва
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владимир путин
шос
талибан
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Талибы являются союзниками для Москвы по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин."Движение "Талибан"* взяло на себя определенные обязательства и в целом есть вопросы, которые требуют постоянно внимания и внутри страны, и международного сообщества, но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.
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россия, москва, в мире, владимир путин, шос, талибан, оон, саммит шос в астане – 2024
Россия, Москва, В мире, Владимир Путин, ШОС, Талибан, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом

Путин: талибы являются для России союзниками по борьбе с терроризмом

© AP Photo / Bernat ArmangueТалибы в аэропорту Кабула
Талибы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Талибы в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Талибы являются союзниками для Москвы по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Движение "Талибан"* взяло на себя определенные обязательства и в целом есть вопросы, которые требуют постоянно внимания и внутри страны, и международного сообщества, но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
Талибы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана, заявил Путин
Вчера, 16:58
* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.
 
РоссияМоскваВ миреВладимир ПутинШОСТалибанООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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