https://ria.ru/20240704/putin-1957448816.html

Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом

Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом

Талибы являются союзниками для Москвы по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:59

2024-07-04T16:59

2024-07-04T17:09

россия

москва

в мире

владимир путин

шос

талибан

оон

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Талибы являются союзниками для Москвы по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин."Движение "Талибан"* взяло на себя определенные обязательства и в целом есть вопросы, которые требуют постоянно внимания и внутри страны, и международного сообщества, но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.

https://ria.ru/20240704/putin-1957448029.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, в мире, владимир путин, шос, талибан, оон, саммит шос в астане – 2024