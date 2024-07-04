https://ria.ru/20240704/putin-1957447012.html

Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти

Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти - РИА Новости, 04.07.2024

Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти

Президент РФ Владимир Путин считает, что в условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:56

2024-07-04T16:56

2024-07-04T17:47

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно."Первое, что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий", - сказал Путин журналистам.Президент напомнил, что ранее Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, а никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с украинской конституцией не существует."Вот, все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240704/putin-1957451853.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html

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украина, в мире, россия, владимир путин, верховная рада украины, саммит шос в астане – 2024