https://ria.ru/20240704/putin-1957447012.html
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти - РИА Новости, 04.07.2024
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти
Президент РФ Владимир Путин считает, что в условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:56
2024-07-04T16:56
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно."Первое, что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий", - сказал Путин журналистам.Президент напомнил, что ранее Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, а никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с украинской конституцией не существует."Вот, все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/putin-1957451853.html
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украина, в мире, россия, владимир путин, верховная рада украины, саммит шос в астане – 2024
Украина, В мире, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде в условиях узурпации власти
Путин: в условиях узурпации власти на Украине бессмысленно обращаться к Раде
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно.
"Первое, что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий", - сказал Путин журналистам.
Президент напомнил, что ранее Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, а никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с украинской конституцией не существует.
"Вот, все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", - сказал Путин.