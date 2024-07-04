https://ria.ru/20240704/putin-1957398504.html
Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Путин
Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:00
2024-07-04T15:00
2024-07-04T15:03
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису. "Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто",- сказал Путин на встрече "ШОС Плюс".
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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису