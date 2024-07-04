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Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 04.07.2024 (обновлено: 15:43 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957394187.html
Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:51
2024-07-04T15:43
украина
россия
владимир путин
в мире
шос
саммит шос в астане – 2024
специальная военная операция на украине
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане."Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — сказал российский лидер.Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин."Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", — добавил он.Стамбульские соглашенияПосле начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия признавал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но Киев отказался от урегулирования, так как Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20240614/kiev-1952857166.html
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949397575.html
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украина, россия, владимир путин, в мире, шос, саммит шос в астане – 2024
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Специальная военная операция на Украине
Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин

Путин: стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — сказал российский лидер.
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Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".
Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин.
«
"Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", — добавил он.

Стамбульские соглашения

После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.
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В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия признавал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но Киев отказался от урегулирования, так как Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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