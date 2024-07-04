https://ria.ru/20240704/putin-1957394187.html

Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин

Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

2024-07-04T15:43

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане."Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — сказал российский лидер.Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин."Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", — добавил он.Стамбульские соглашенияПосле начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия признавал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но Киев отказался от урегулирования, так как Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".

https://ria.ru/20240614/kiev-1952857166.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949397575.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940362038.html

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украина, россия, владимир путин, в мире, шос, саммит шос в астане – 2024