Стамбульские договоренности остаются "на столе", заявил Путин
Путин: стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине
Владимир Путин. Архивное фото
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — сказал российский лидер.
Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".
Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин.
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"Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", — добавил он.
Стамбульские соглашения
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.
В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия признавал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но Киев отказался от урегулирования, так как Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".