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Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций - РИА Новости, 04.07.2024
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14:50 04.07.2024 (обновлено: 14:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957393397.html
Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций
Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций
ШОС сегодня является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:50
2024-07-04T14:59
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
владимир путин
россия
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. ШОС сегодня является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций, сказал президент России Владимир Путин."Всем очевидно, что ШОС сегодня одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций", - заявил Путин на встрече "ШОС Плюс".Он добавил, что в странах-участницах ШОС проживает почти половина населения планеты, сосредоточена почти четверть мирового ВВП, а также содержится огромный интеллектуальный потенциал.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240704/putin-1957395225.html
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шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, владимир путин, россия
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций

Путин: ШОС — одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Владимир Путин
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. ШОС сегодня является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций, сказал президент России Владимир Путин.
"Всем очевидно, что ШОС сегодня одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций", - заявил Путин на встрече "ШОС Плюс".
Он добавил, что в странах-участницах ШОС проживает почти половина населения планеты, сосредоточена почти четверть мирового ВВП, а также содержится огромный интеллектуальный потенциал.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ШОС всегда исходит из уважения каждого государства, заявил Путин
Вчера, 14:55
 
ШОССаммит ШОС в Астане – 2024В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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