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Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2024
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14:05 04.07.2024 (обновлено: 14:38 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа
Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, он может быть разрешен только при выполнении соответствующих решений ООН, заявил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:05
2024-07-04T14:38
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, он может быть разрешен только при выполнении соответствующих решений ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Их встреча состоялась в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. "Вы знаете, что Россия со своей стороны также предпринимает усилия по урегулированию этой кризисной ситуации, которая, по нашему глубокому убеждению, может быть принципиально разрешена только в случае выполнения соответствующих решений ООН. И, прежде всего, это связано с необходимостью создания двух государств - Израиля и Палестины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/putin-1957359933.html
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в мире, россия, израиль, палестина, владимир путин, оон, шос, саммит шос в астане – 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тамим бен хамад аль тани
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Владимир Путин, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тамим бен Хамад Аль Тани
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа

Путин: Россия предпринимает усилия по разрешению конфликта Израиля и Палестины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, он может быть разрешен только при выполнении соответствующих решений ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Их встреча состоялась в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Вы знаете, что Россия со своей стороны также предпринимает усилия по урегулированию этой кризисной ситуации, которая, по нашему глубокому убеждению, может быть принципиально разрешена только в случае выполнения соответствующих решений ООН. И, прежде всего, это связано с необходимостью создания двух государств - Израиля и Палестины", - сказал Путин.
Владимир Путин во время встречи с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин поблагодарил Катар за гуманитарные решения по Украине
13:29
 
В миреРоссияИзраильПалестинаВладимир ПутинООНШОССаммит ШОС в Астане – 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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