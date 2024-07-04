https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html

Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа

Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа

Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, он может быть разрешен только при выполнении соответствующих решений ООН, заявил... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:05

2024-07-04T14:05

2024-07-04T14:38

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, он может быть разрешен только при выполнении соответствующих решений ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Их встреча состоялась в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. "Вы знаете, что Россия со своей стороны также предпринимает усилия по урегулированию этой кризисной ситуации, которая, по нашему глубокому убеждению, может быть принципиально разрешена только в случае выполнения соответствующих решений ООН. И, прежде всего, это связано с необходимостью создания двух государств - Израиля и Палестины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240704/putin-1957359933.html

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