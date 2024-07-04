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"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину - РИА Новости, 04.07.2024
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12:25 04.07.2024 (обновлено: 12:28 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957333829.html
"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину
"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину - РИА Новости, 04.07.2024
"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину
Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:25
2024-07-04T12:28
политика
франция
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express."Это неожиданный подарок. И если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будет много икры и шампанского", — утверждает он.Тензе считает, что лидирование правых партий по всей Европе и потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США уничтожит Европу.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все происходящее — внутреннее дело Франции, и Россия не вмешивается в него. При этом Песков сказал, что Москва наблюдает за ходом выборной кампании.
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политика, франция, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Франция, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину

Тензе: Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express.
"Это неожиданный подарок. И если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будет много икры и шампанского", — утверждает он.
Тензе считает, что лидирование правых партий по всей Европе и потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США уничтожит Европу.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все происходящее — внутреннее дело Франции, и Россия не вмешивается в него. При этом Песков сказал, что Москва наблюдает за ходом выборной кампании.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На Западе "потеряли" Макрона после поражения в первом туре выборов
2 июля, 14:25
 
ПолитикаФранцияРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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