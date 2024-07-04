https://ria.ru/20240704/putin-1957333829.html

"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину

"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину - РИА Новости, 04.07.2024

"Икра и шампанское". Во Франции рассказали о "неожиданном подарке" Путину

Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:25

2024-07-04T12:25

2024-07-04T12:28

политика

франция

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сша

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express."Это неожиданный подарок. И если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будет много икры и шампанского", — утверждает он.Тензе считает, что лидирование правых партий по всей Европе и потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США уничтожит Европу.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все происходящее — внутреннее дело Франции, и Россия не вмешивается в него. При этом Песков сказал, что Москва наблюдает за ходом выборной кампании.

https://ria.ru/20240702/makron-1956864856.html

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политика, франция, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин