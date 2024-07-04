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Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве - РИА Новости, 04.07.2024
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве
Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:31
2024-07-04T11:31
2024-07-04T13:04
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена на выработку мер доверия в сфере безопасности в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин. В своем выступлении на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане российский лидер отдельно остановился на процессах развития и утверждения многополярного мира. "Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, решение о выдвижении которой мы должны принять сегодня. Эта инициатива четко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе", - заявил Путин.Он уточнил, что такие меры должны гарантировать условия для устойчивого роста в равной степени всем, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенностей культурного уклада."В таком же русле идет предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен: растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых безусловно является и украинский", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html
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в мире, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Астана, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве
Путин назвал инициативу ШОС о мировом единстве шагом к многополярности
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена на выработку мер доверия в сфере безопасности в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
В своем выступлении на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане
российский лидер отдельно остановился на процессах развития и утверждения многополярного мира.
"Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, решение о выдвижении которой мы должны принять сегодня. Эта инициатива четко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе", - заявил Путин.
Он уточнил, что такие меры должны гарантировать условия для устойчивого роста в равной степени всем, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенностей культурного уклада.
"В таком же русле идет предложение России о создании в Евразии
новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен: растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых безусловно является и украинский", - сказал президент РФ.