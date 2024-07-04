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Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве - РИА Новости, 04.07.2024
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11:31 04.07.2024 (обновлено: 13:04 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957311572.html
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве - РИА Новости, 04.07.2024
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве
Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:31
2024-07-04T13:04
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена на выработку мер доверия в сфере безопасности в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин. В своем выступлении на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане российский лидер отдельно остановился на процессах развития и утверждения многополярного мира. "Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, решение о выдвижении которой мы должны принять сегодня. Эта инициатива четко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе", - заявил Путин.Он уточнил, что такие меры должны гарантировать условия для устойчивого роста в равной степени всем, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенностей культурного уклада."В таком же русле идет предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен: растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых безусловно является и украинский", - сказал президент РФ.
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в мире, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Астана, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин прокомментировал инициативу ШОС о мировом единстве

Путин назвал инициативу ШОС о мировом единстве шагом к многополярности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время саммита ШОС
Президент России Владимир Путин во время саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время саммита ШОС
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Инициатива стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о мировом единстве за справедливый мир и согласие - шаг в направлении многополярности, она нацелена на выработку мер доверия в сфере безопасности в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
В своем выступлении на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане российский лидер отдельно остановился на процессах развития и утверждения многополярного мира.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
"Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, решение о выдвижении которой мы должны принять сегодня. Эта инициатива четко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе", - заявил Путин.
Он уточнил, что такие меры должны гарантировать условия для устойчивого роста в равной степени всем, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенностей культурного уклада.
"В таком же русле идет предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен: растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых безусловно является и украинский", - сказал президент РФ.
Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
10:50
 
В миреРоссияАстанаВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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