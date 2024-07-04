https://ria.ru/20240704/putin-1957305553.html

Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане

Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024

Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане

Отношения Москвы и Тегерана носят дружеский характер, заявил Владимир Путин на встрече с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером на полях... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:16

2024-07-04T11:16

2024-07-04T13:13

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения Москвы и Тегерана носят дружеский характер, заявил Владимир Путин на встрече с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС в Астане."Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", — сказал российский лидер, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.Мохбер, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер страны передал президенту России послание и благодарность за работу над двусторонними вопросами и присутствие делегации из Москвы на похоронах президента Эбрахима Раиси."Он также просил передать, что двусторонние отношения с Россией — это отношения, которые носят глубокий характер, со сменой же правительства (после президентских выборов. — Прим. ред.) они не подвергнутся изменениям", — добавил Мохбер.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что товарооборот между двумя странами с начала года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а поток российских туристов в Исламскую Республику увеличился на четверть.Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. Также у Путина запланировано участие во встрече в формате "ШОС плюс". По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.

https://ria.ru/20240704/shos-1957280376.html

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Встреча Путина с и.о. президента Ирана Путин на встрече в Астане с и.о. президента Ирана выразил уверенность, что отношения Москвы и Тегерана будут укрепляться вне зависимости от исхода иранских выборов. 2024-07-04T11:16 true PT0M47S

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иран, астана, мохаммад мохбер, саммит шос в астане – 2024, шос, владимир путин, россия, в мире