Рейтинг@Mail.ru
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 04.07.2024 (обновлено: 13:13 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957305553.html
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане
Отношения Москвы и Тегерана носят дружеский характер, заявил Владимир Путин на встрече с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером на полях... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:16
2024-07-04T13:13
иран
астана
мохаммад мохбер
саммит шос в астане – 2024
шос
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957312359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e469fd52921138b0c931554bf5fea67c.jpg
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения Москвы и Тегерана носят дружеский характер, заявил Владимир Путин на встрече с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС в Астане."Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", — сказал российский лидер, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.Мохбер, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер страны передал президенту России послание и благодарность за работу над двусторонними вопросами и присутствие делегации из Москвы на похоронах президента Эбрахима Раиси."Он также просил передать, что двусторонние отношения с Россией — это отношения, которые носят глубокий характер, со сменой же правительства (после президентских выборов. — Прим. ред.) они не подвергнутся изменениям", — добавил Мохбер.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что товарооборот между двумя странами с начала года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а поток российских туристов в Исламскую Республику увеличился на четверть.Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. Также у Путина запланировано участие во встрече в формате "ШОС плюс". По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
https://ria.ru/20240704/shos-1957280376.html
https://ria.ru/20240704/putin-1957306755.html
иран
астана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с и.о. президента Ирана
Путин на встрече в Астане с и.о. президента Ирана выразил уверенность, что отношения Москвы и Тегерана будут укрепляться вне зависимости от исхода иранских выборов.
2024-07-04T11:16
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957312359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97b265942cd86d271a7c935d55130fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, астана, мохаммад мохбер, саммит шос в астане – 2024, шос, владимир путин, россия, в мире
Иран, Астана, Мохаммад Мохбер, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на саммите в Астане

Переговоры Путина и и.о. президента Ирана Мохбера прошли в Астане

Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения Москвы и Тегерана носят дружеский характер, заявил Владимир Путин на встрече с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС в Астане.
"Ирано-российские отношения носят дружеский и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исходов выборов в вашей стране", — сказал российский лидер, пожелав иранскому народу успешного проведения второго тура выборов.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Мохбер, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер страны передал президенту России послание и благодарность за работу над двусторонними вопросами и присутствие делегации из Москвы на похоронах президента Эбрахима Раиси.
"Он также просил передать, что двусторонние отношения с Россией — это отношения, которые носят глубокий характер, со сменой же правительства (после президентских выборов. — Прим. ред.) они не подвергнутся изменениям", — добавил Мохбер.
Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что товарооборот между двумя странами с начала года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а поток российских туристов в Исламскую Республику увеличился на четверть.
Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Представитель Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси
10:09
Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. Также у Путина запланировано участие во встрече в формате "ШОС плюс". По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
11:19
 
ИранАстанаМохаммад МохберСаммит ШОС в Астане – 2024ШОСВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала