https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия - РИА Новости, 04.07.2024
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:59
2024-07-04T10:59
2024-07-04T13:55
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир Путин в речи на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане."Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное, политико-дипломатическое разрешение кризиса на Украине, который, по словам Путина, возник в результате "абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами".Кроме того, российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать эти идеи.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом российский лидер подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и тогда условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
Путин: план России по урегулированию может прекратить боевые действия на Украине