https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html

Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия

Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия - РИА Новости, 04.07.2024

Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия

Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:59

2024-07-04T10:59

2024-07-04T13:55

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владимир путин

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир Путин в речи на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане."Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное, политико-дипломатическое разрешение кризиса на Украине, который, по словам Путина, возник в результате "абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами".Кроме того, российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать эти идеи.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом российский лидер подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и тогда условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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украина, россия, в мире, владимир путин, саммит шос в астане – 2024