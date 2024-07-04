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Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 04.07.2024 (обновлено: 13:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия - РИА Новости, 04.07.2024
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия
Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:59
2024-07-04T13:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир Путин в речи на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане."Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное, политико-дипломатическое разрешение кризиса на Украине, который, по словам Путина, возник в результате "абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами".Кроме того, российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать эти идеи.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом российский лидер подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и тогда условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, в мире, владимир путин, саммит шос в астане – 2024
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин: предложение России по Украине может прекратить боевые действия

Путин: план России по урегулированию может прекратить боевые действия на Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Вариант урегулирования украинского кризиса, предложенный Россией, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент Владимир Путин в речи на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
"Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное, политико-дипломатическое разрешение кризиса на Украине, который, по словам Путина, возник в результате "абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами".
Кроме того, российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать эти идеи.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом российский лидер подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и тогда условия России уже могут быть другими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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