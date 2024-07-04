https://ria.ru/20240704/putin-1957291397.html
ШОС является одной из основ нового миропорядка, заявил Путин
ШОС является одной из основ нового миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС является одной из основ нового миропорядка, заявил Путин
ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нового зарождающегося миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:47
2024-07-04T10:47
2024-07-04T11:43
саммит шос в астане – 2024
брикс
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нового зарождающегося миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин."Шанхайская организация сотрудничества, наряду с БРИКС, являются основными опорами зарождающегося нового миропорядка", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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саммит шос в астане – 2024, брикс, шос
Саммит ШОС в Астане – 2024, БРИКС, ШОС
ШОС является одной из основ нового миропорядка, заявил Путин
Путин: ШОС наряду с БРИКС является основой нового миропорядка