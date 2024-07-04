https://ria.ru/20240704/putin-1957291290.html
Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности
Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности
ШОС наряду с БРИКС являются мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:46
2024-07-04T10:46
2024-07-04T11:44
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. ШОС наряду с БРИКС являются мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности, заявил президент РФ Владимир Путин."Шанхайская организация сотрудничества, наряду с БРИКС, выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.
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шос, брикс, россия, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, политика
ШОС, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика
Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности
Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом глобального развития и многополярности