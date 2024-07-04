https://ria.ru/20240704/putin-1957291290.html

Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности

Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал ШОС и БРИКС локомотивом многополярности

ШОС наряду с БРИКС являются мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:46

2024-07-04T10:46

2024-07-04T11:44

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владимир путин

саммит шос в астане – 2024

политика

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. ШОС наряду с БРИКС являются мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности, заявил президент РФ Владимир Путин."Шанхайская организация сотрудничества, наряду с БРИКС, выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html

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