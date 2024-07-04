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Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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10:44 04.07.2024 (обновлено: 11:18 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957290635.html
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин
Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:44
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владимир путин
россия
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС."Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", — сказал российский лидер.
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Выступление Путина на саммите ШОС
Выступление Путина на саммите ШОС.
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владимир путин, россия, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Владимир Путин, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин

Путин: ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС.
"Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", — сказал российский лидер.
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Владимир ПутинРоссияШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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