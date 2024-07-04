https://ria.ru/20240704/putin-1957290635.html

Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин

Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин

Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:44

2024-07-04T10:44

2024-07-04T11:18

владимир путин

россия

шос

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в мире

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС."Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", — сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html

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Выступление Путина на саммите ШОС Выступление Путина на саммите ШОС. 2024-07-04T10:44 true PT5M56S

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