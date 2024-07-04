https://ria.ru/20240704/putin-1957290635.html
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин
Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:44
2024-07-04T10:44
2024-07-04T11:18
владимир путин
россия
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957284786_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81874bfdac7b68fea719ff4e6cafa4f4.jpg
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Многополярный мир сегодня стал реальностью, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав-государств ШОС."Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста", — сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957284786_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cede9363e96fac47bf63667aca7d9dac.jpg
Выступление Путина на саммите ШОС
Выступление Путина на саммите ШОС.
2024-07-04T10:44
true
PT5M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Владимир Путин, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Многополярный мир стал реальностью, заявил Путин
Путин: ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство