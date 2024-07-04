https://ria.ru/20240704/putin-1957253834.html

В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор

В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор - РИА Новости, 04.07.2024

В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор

Поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, она состоится после согласований, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:02

2024-07-04T07:02

2024-07-04T07:02

улан-батор

россия

монголия

владимир путин

дмитрий песков

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_0:131:3048:1846_1920x0_80_0_0_efa788082924c0842a1ea88882020bfd.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, она состоится после согласований, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Когда будет согласована… В этом году возможна, да", - ответил Песков на вопрос о сроках поездки Путина в Улан-Батор. В октябре прошлого года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с Путиным в Китае пригласил российского лидера посетить страну в 2024 году. В среду в ходе переговоров на полях саммита ШОС монгольский президент выразил надежду, что российский лидер сможет посетить Улан-Батор в этом году.

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

улан-батор

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

улан-батор, россия, монголия, владимир путин, дмитрий песков, шос, в мире