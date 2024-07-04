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В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор - РИА Новости, 04.07.2024
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07:02 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957253834.html
В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор
В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор - РИА Новости, 04.07.2024
В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор
Поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, она состоится после согласований, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:02
2024-07-04T07:02
улан-батор
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, она состоится после согласований, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Когда будет согласована… В этом году возможна, да", - ответил Песков на вопрос о сроках поездки Путина в Улан-Батор. В октябре прошлого года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с Путиным в Китае пригласил российского лидера посетить страну в 2024 году. В среду в ходе переговоров на полях саммита ШОС монгольский президент выразил надежду, что российский лидер сможет посетить Улан-Батор в этом году.
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html
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улан-батор, россия, монголия, владимир путин, дмитрий песков, шос, в мире
Улан-Батор, Россия, Монголия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС, В мире
В Кремле допустили возможность поездки Путина в Улан-Батор

Песков: поездка Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, она состоится после согласований, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Когда будет согласована… В этом году возможна, да", - ответил Песков на вопрос о сроках поездки Путина в Улан-Батор.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Монголии
Вчера, 02:38
В октябре прошлого года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с Путиным в Китае пригласил российского лидера посетить страну в 2024 году. В среду в ходе переговоров на полях саммита ШОС монгольский президент выразил надежду, что российский лидер сможет посетить Улан-Батор в этом году.
 
Улан-БаторРоссияМонголияВладимир ПутинДмитрий ПесковШОСВ мире
 
 
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