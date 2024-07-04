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В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 04.07.2024
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03:17 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/proverka-1957245499.html
В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону
В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на соблюдение... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:17
2024-07-04T03:17
ростов-на-дону
игорь краснов
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства при проведении модельного конкурса в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, на предмет соблюдения прав детей, обращение есть в распоряжении РИА Новости. Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где у участниц-подростков был выход в купальниках. "Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, организовать проверку соблюдения действующего законодательства при проведении конкурса на предмет соблюдения прав детей, а также в части его соответствия государственной политике по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в обращении. В нем также отмечается, что комитет Госдумы по защите семьи считает недопустимым привлекать несовершеннолетних к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали и противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, определенным указом президента.
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ростов-на-дону, игорь краснов, госдума рф, происшествия
Ростов-на-Дону, Игорь Краснов, Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону

Останина попросила Генпрокуратуру проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства при проведении модельного конкурса в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, на предмет соблюдения прав детей, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где у участниц-подростков был выход в купальниках.
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"Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, организовать проверку соблюдения действующего законодательства при проведении конкурса на предмет соблюдения прав детей, а также в части его соответствия государственной политике по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в обращении.
В нем также отмечается, что комитет Госдумы по защите семьи считает недопустимым привлекать несовершеннолетних к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали и противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, определенным указом президента.
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Ростов-на-ДонуИгорь КрасновГосдума РФПроисшествия
 
 
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