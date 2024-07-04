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Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии - РИА Новости, 04.07.2024
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04:15 04.07.2024 (обновлено: 11:09 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/protestuyuschie-1957247159.html
Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии
Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии - РИА Новости, 04.07.2024
Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии
Пропалестинские протестующие с баннерами были замечены на крыше парламента Австралии в столице Канберре, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:15
2024-07-04T11:09
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пропалестинские протестующие с баннерами были замечены на крыше парламента Австралии в столице Канберре, сообщает телеканал Sky News. "По меньшей мере четверо пропалестинских протестующих залезли на крышу здания парламента (Австралии - ред.)", - говорится в материале. По информации телеканала, протестующие развернули несколько баннеров с лозунгами, среди которых "От реки до моря Палестина будет свободной". Этот лозунг, в частности, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль более месяца проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, австралия, канберра, хамас, оон
В мире, Израиль, Австралия, Канберра, ХАМАС, ООН
Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии

Sky News: пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии

© Фото : соцсетиПропалестинские активисты на крыше парламента Австралии. 4 июля 2024
Пропалестинские активисты на крыше парламента Австралии. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : соцсети
Пропалестинские активисты на крыше парламента Австралии. 4 июля 2024
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пропалестинские протестующие с баннерами были замечены на крыше парламента Австралии в столице Канберре, сообщает телеканал Sky News.
"По меньшей мере четверо пропалестинских протестующих залезли на крышу здания парламента (Австралии - ред.)", - говорится в материале.
По информации телеканала, протестующие развернули несколько баннеров с лозунгами, среди которых "От реки до моря Палестина будет свободной". Этот лозунг, в частности, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль более месяца проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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