https://ria.ru/20240704/prosba-1957451477.html

Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:06

2024-07-04T17:06

2024-07-04T22:21

специальная военная операция на украине

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году."Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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киев, россия, украина, владимир путин, в мире