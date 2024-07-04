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Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 04.07.2024 (обновлено: 22:21 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/prosba-1957451477.html
Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине
Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:06
2024-07-04T22:21
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир путин
в мире
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году."Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
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киев, россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

Путин: Запад просил прекратить огонь, когда ВС России были у Киева в 2022 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году.
"Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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