https://ria.ru/20240704/proekt-1957395787.html

ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне

ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне - РИА Новости, 04.07.2024

ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:58

2024-07-04T14:58

2024-07-04T14:59

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией. Законопроект был внесен группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. По словам Выборного в его Telegram-канале, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте, разъяснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас - одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.

https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html

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общество, россия, анатолий выборный, госдума рф