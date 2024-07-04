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ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне - РИА Новости, 04.07.2024
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14:58 04.07.2024 (обновлено: 14:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/proekt-1957395787.html
ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне
ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне - РИА Новости, 04.07.2024
ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:58
2024-07-04T14:59
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией. Законопроект был внесен группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. По словам Выборного в его Telegram-канале, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте, разъяснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас - одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.
https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html
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общество, россия, анатолий выборный, госдума рф
Общество, Россия, Анатолий Выборный, Госдума РФ
ГД одобрила проект о проверке паспортов сотрудников с доступом к гостайне

ГД в I чтении приняла проект о проверке паспорта граждан с доступом к гостайне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта РФ
Заграничные паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заграничные паспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией.
Законопроект был внесен группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.
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17 июня, 15:41
По словам Выборного в его Telegram-канале, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны.
Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте, разъяснил Выборный.
Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас - одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.
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