https://ria.ru/20240704/primore-1957256730.html

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 04.07.2024

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции

Организаторов незаконной миграции, легализовавших в России почти 11 тысяч человек, задержали во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:38

2024-07-04T07:38

2024-07-04T10:26

происшествия

россия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Организаторов незаконной миграции, легализовавших в России почти 11 тысяч человек, задержали во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "По информации моих коллег из Владивостока, в помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, злоумышленники выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Волк, в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет вносились ложные сведения об адресах регистрации. Регистрационные действия проводились с IP-адреса организаторов преступления. Задержаны руководитель компании и двое его сообщников. "Соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей", - отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "организация незаконной миграции", предусматривающей до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html

https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)