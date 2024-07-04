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В Приморье задержали организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 04.07.2024
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07:38 04.07.2024 (обновлено: 10:26 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/primore-1957256730.html
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 04.07.2024
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции
Организаторов незаконной миграции, легализовавших в России почти 11 тысяч человек, задержали во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:38
2024-07-04T10:26
происшествия
россия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Организаторов незаконной миграции, легализовавших в России почти 11 тысяч человек, задержали во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "По информации моих коллег из Владивостока, в помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, злоумышленники выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Волк, в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет вносились ложные сведения об адресах регистрации. Регистрационные действия проводились с IP-адреса организаторов преступления. Задержаны руководитель компании и двое его сообщников. "Соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей", - отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "организация незаконной миграции", предусматривающей до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции

МВД задержало организаторов незаконной миграции, легализовавших 11 тысяч человек

© Ирина Волк/TelegramЗадержание организаторов незаконной миграции во Владивостоке
Задержание организаторов незаконной миграции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Ирина Волк/Telegram
Задержание организаторов незаконной миграции во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Организаторов незаконной миграции, легализовавших в России почти 11 тысяч человек, задержали во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По информации моих коллег из Владивостока, в помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, злоумышленники выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания", - написала она в своем Telegram-канале.
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По словам Волк, в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет вносились ложные сведения об адресах регистрации. Регистрационные действия проводились с IP-адреса организаторов преступления. Задержаны руководитель компании и двое его сообщников.
"Соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей", - отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "организация незаконной миграции", предусматривающей до семи лет лишения свободы.
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