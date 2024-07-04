https://ria.ru/20240704/prigovor-1957410641.html

В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской

В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской

Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:39

2024-07-04T15:39

2024-07-04T16:33

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яна рудковская

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщили РИА Новости в госоргане."Савин, Абаев, Киселев взяты под стражу в зале суда", — сказал собеседник агентства, указав, что иски потерпевших передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.Уточняется, что Савинов, которого СМИ называют бывшим лучшим другом семьи, получил 8,5 года колонии общего режима, а Абаев и Киселев — по четыре года каждый.Суд признал всех троих виновными по статье "Мошенничество". Сама Рудковская в Telegram-канале рассказала, что ездила на судебные заседания и "довела дело до конца". "Все мошенники должны сидеть в тюрьме за обман честных граждан!" — написала она.При этом, по словам продюсера, ее юристам предстоит пройти гражданские суды, чтобы она смогла вернуть картофельный завод.Ранее Рудковская сообщала, что речь идет о предприятии в Касимове.

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происшествия, москва, россия, яна рудковская