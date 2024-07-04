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В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской - РИА Новости, 04.07.2024
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15:39 04.07.2024 (обновлено: 16:33 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957410641.html
В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской
В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской
Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:39
2024-07-04T16:33
происшествия
москва
россия
яна рудковская
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщили РИА Новости в госоргане."Савин, Абаев, Киселев взяты под стражу в зале суда", — сказал собеседник агентства, указав, что иски потерпевших передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.Уточняется, что Савинов, которого СМИ называют бывшим лучшим другом семьи, получил 8,5 года колонии общего режима, а Абаев и Киселев — по четыре года каждый.Суд признал всех троих виновными по статье "Мошенничество". Сама Рудковская в Telegram-канале рассказала, что ездила на судебные заседания и "довела дело до конца". "Все мошенники должны сидеть в тюрьме за обман честных граждан!" — написала она.При этом, по словам продюсера, ее юристам предстоит пройти гражданские суды, чтобы она смогла вернуть картофельный завод.Ранее Рудковская сообщала, что речь идет о предприятии в Касимове.
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
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происшествия, москва, россия, яна рудковская
Происшествия, Москва, Россия, Яна Рудковская
В Москве вынесли приговор мошенникам, укравшим завод у Яны Рудковской

Суд отправил в колонию мошенников, укравших картофельный завод у Рудковской

© Фото : Голубь Мира Яна Рудковская/TelegramЗаседание Кунцевского суда Москвы
Заседание Кунцевского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Голубь Мира Яна Рудковская/Telegram
Заседание Кунцевского суда Москвы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Савин, Абаев, Киселев взяты под стражу в зале суда", — сказал собеседник агентства, указав, что иски потерпевших передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
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Уточняется, что Савинов, которого СМИ называют бывшим лучшим другом семьи, получил 8,5 года колонии общего режима, а Абаев и Киселев — по четыре года каждый.
Суд признал всех троих виновными по статье "Мошенничество".
Сама Рудковская в Telegram-канале рассказала, что ездила на судебные заседания и "довела дело до конца".
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"Все мошенники должны сидеть в тюрьме за обман честных граждан!" — написала она.
При этом, по словам продюсера, ее юристам предстоит пройти гражданские суды, чтобы она смогла вернуть картофельный завод.
Ранее Рудковская сообщала, что речь идет о предприятии в Касимове.
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