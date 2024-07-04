МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики
МИД ПМР заявил решительный протест из-за обвинений в резолюции ПА ОБСЕ
Вид города Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило Парламентскую ассамблею ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба МИД ПМР.
Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала итоговую резолюцию сессии, прошедшей в Бухаресте, в которой глава посвящена проблеме Приднестровья. В частности, в резолюции отмечается, что неурегулированный статус Приднестровья привел к усилению местных репрессивных механизмов. ПА ОБСЕ также заявила, что формат переговоров в формате "5+2" больше не функционален.
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"Министерство иностранных дел ПМР заявляет решительный протест в связи с лживыми обвинениями и предвзятыми оценками, содержащимися в тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в Приднестровье. Расцениваем инцидент как соучастие ПА ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, грубо противоречащее целям Организации, а именно обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе", - говорится в заявлении ведомства.
В МИД ПМР добавили, что недальновидные деструктивные шаги подрывают посреднические усилия ОБСЕ в рамках молдавско-приднестровского урегулирования и ставят под вопрос возможность адекватного взаимодействия с миссией ОБСЕ в Молдавии. В ведомстве также отметили, что ранее делегации ПА ОБСЕ посещали Приднестровье и имели возможность выслушать мнение обеих сторон конфликта, но с 2018 года таких визитов не было.
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"Считаем показательным игнорирование в резолюции ПА ОБСЕ фактов массовых нарушений прав граждан Приднестровья вследствие блокадно-ограничительных мер, экономических поборов, репрессивных норм в законодательстве РМ, реальных причин блокирования международного формата "5+2" с 2019 года, а также беспрецедентной террористической угрозы Приднестровской Молдавской Республике. На таком фоне смысл и качество участия ПА ОБСЕ в процессе урегулирования не просто стремится к нулю, но получает отчётливое отрицательное значение", - отмечено в заявлении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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