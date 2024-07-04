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МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики - РИА Новости, 04.07.2024
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15:21 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/pridnestrove-1957405053.html
МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики
МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики - РИА Новости, 04.07.2024
МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики
Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило Парламентскую ассамблею ОБСЕ в гибридной войне против... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:21
2024-07-04T15:21
в мире
молдавия
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило Парламентскую ассамблею ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба МИД ПМР. Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала итоговую резолюцию сессии, прошедшей в Бухаресте, в которой глава посвящена проблеме Приднестровья. В частности, в резолюции отмечается, что неурегулированный статус Приднестровья привел к усилению местных репрессивных механизмов. ПА ОБСЕ также заявила, что формат переговоров в формате "5+2" больше не функционален. "Министерство иностранных дел ПМР заявляет решительный протест в связи с лживыми обвинениями и предвзятыми оценками, содержащимися в тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в Приднестровье. Расцениваем инцидент как соучастие ПА ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, грубо противоречащее целям Организации, а именно обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе", - говорится в заявлении ведомства. В МИД ПМР добавили, что недальновидные деструктивные шаги подрывают посреднические усилия ОБСЕ в рамках молдавско-приднестровского урегулирования и ставят под вопрос возможность адекватного взаимодействия с миссией ОБСЕ в Молдавии. В ведомстве также отметили, что ранее делегации ПА ОБСЕ посещали Приднестровье и имели возможность выслушать мнение обеих сторон конфликта, но с 2018 года таких визитов не было. "Считаем показательным игнорирование в резолюции ПА ОБСЕ фактов массовых нарушений прав граждан Приднестровья вследствие блокадно-ограничительных мер, экономических поборов, репрессивных норм в законодательстве РМ, реальных причин блокирования международного формата "5+2" с 2019 года, а также беспрецедентной террористической угрозы Приднестровской Молдавской Республике. На таком фоне смысл и качество участия ПА ОБСЕ в процессе урегулирования не просто стремится к нулю, но получает отчётливое отрицательное значение", - отмечено в заявлении. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, кишинев, бухарест, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Бухарест, ОБСЕ
МИД Приднестровья обвинил ПА ОБСЕ в гибридной войне против республики

МИД ПМР заявил решительный протест из-за обвинений в резолюции ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило Парламентскую ассамблею ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, сообщает в четверг пресс-служба МИД ПМР.
Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала итоговую резолюцию сессии, прошедшей в Бухаресте, в которой глава посвящена проблеме Приднестровья. В частности, в резолюции отмечается, что неурегулированный статус Приднестровья привел к усилению местных репрессивных механизмов. ПА ОБСЕ также заявила, что формат переговоров в формате "5+2" больше не функционален.
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"Министерство иностранных дел ПМР заявляет решительный протест в связи с лживыми обвинениями и предвзятыми оценками, содержащимися в тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в Приднестровье. Расцениваем инцидент как соучастие ПА ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья, грубо противоречащее целям Организации, а именно обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе", - говорится в заявлении ведомства.
В МИД ПМР добавили, что недальновидные деструктивные шаги подрывают посреднические усилия ОБСЕ в рамках молдавско-приднестровского урегулирования и ставят под вопрос возможность адекватного взаимодействия с миссией ОБСЕ в Молдавии. В ведомстве также отметили, что ранее делегации ПА ОБСЕ посещали Приднестровье и имели возможность выслушать мнение обеих сторон конфликта, но с 2018 года таких визитов не было.
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"Считаем показательным игнорирование в резолюции ПА ОБСЕ фактов массовых нарушений прав граждан Приднестровья вследствие блокадно-ограничительных мер, экономических поборов, репрессивных норм в законодательстве РМ, реальных причин блокирования международного формата "5+2" с 2019 года, а также беспрецедентной террористической угрозы Приднестровской Молдавской Республике. На таком фоне смысл и качество участия ПА ОБСЕ в процессе урегулирования не просто стремится к нулю, но получает отчётливое отрицательное значение", - отмечено в заявлении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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