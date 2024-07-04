https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие

Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие - РИА Новости, 04.07.2024

Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие

Следствие считает, что "заработок" экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:01

2024-07-04T17:01

2024-07-04T17:02

происшествия

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие считает, что "заработок" экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Следствие считает, что до Попова дошёл лишь один миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - сказал адвокат. Ранее в суде следователь заявлял, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Буйновский уточнял, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Цоков. В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сегодня Буйновский сообщил РИА Новости, что Попову предъявлено новое обвинение - в служебном подлоге, а сумма ущерба была снижена и стала "чуть более ста миллионов рублей". Попов в суде заявлял, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны". Также он утверждал, что Цоков перечислял ему деньги в долг.

https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html

https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html

https://ria.ru/20240704/popov-1957282581.html

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происшествия, иван попов (генерал)