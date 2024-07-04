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Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие - РИА Новости, 04.07.2024
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17:01 04.07.2024 (обновлено: 17:02 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие - РИА Новости, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
Следствие считает, что "заработок" экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:01
2024-07-04T17:02
происшествия
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие считает, что "заработок" экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Следствие считает, что до Попова дошёл лишь один миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - сказал адвокат. Ранее в суде следователь заявлял, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Буйновский уточнял, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Цоков. В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сегодня Буйновский сообщил РИА Новости, что Попову предъявлено новое обвинение - в служебном подлоге, а сумма ущерба была снижена и стала "чуть более ста миллионов рублей". Попов в суде заявлял, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны". Также он утверждал, что Цоков перечислял ему деньги в долг.
https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html
https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html
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происшествия, иван попов (генерал)
Происшествия, Иван Попов (генерал)
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие

Адвокат: "заработок" экс-генерала Попова, по мнению СК, составил 1 млн рублей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
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Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие считает, что "заработок" экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Следствие считает, что до Попова дошёл лишь один миллион рублей, который ему на расчётный счёт перевел погибший генерал (Олег Цоков - ред.)", - сказал адвокат.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Вчера, 10:26
Ранее в суде следователь заявлял, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Буйновский уточнял, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Цоков.
В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
11 июня, 11:23
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Сегодня Буйновский сообщил РИА Новости, что Попову предъявлено новое обвинение - в служебном подлоге, а сумма ущерба была снижена и стала "чуть более ста миллионов рублей".
Попов в суде заявлял, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны". Также он утверждал, что Цоков перечислял ему деньги в долг.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Вчера, 10:16
 
ПроисшествияИван Попов (генерал)
 
 
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