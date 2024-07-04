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Защита генерала Попова подала заявление о госизмене - РИА Новости, 04.07.2024
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10:26 04.07.2024 (обновлено: 12:58 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене - РИА Новости, 04.07.2024
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:26
2024-07-04T12:58
происшествия
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россия
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. На прошлой неделе он сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины). &quot;Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж&quot;, — сказал собеседник агентства.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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происшествия, украина, россия, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Происшествия, Украина, Россия, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене

Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
На прошлой неделе он сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины).
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"Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
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ПроисшествияУкраинаРоссияИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
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