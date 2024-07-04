https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html

Защита генерала Попова подала заявление о госизмене

Защита генерала Попова подала заявление о госизмене - РИА Новости, 04.07.2024

Защита генерала Попова подала заявление о госизмене

Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:26

2024-07-04T10:26

2024-07-04T12:58

происшествия

украина

россия

иван попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. На прошлой неделе он сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины). "Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240626/isk-1955483965.html

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происшествия, украина, россия, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины