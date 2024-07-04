Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
На прошлой неделе он сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. По информации Харьковской областной прокуратуры, Попова обвинили в "ведении агрессивных военных действий" (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины).
«
"Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".