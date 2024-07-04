https://ria.ru/20240704/pogoda-1957258388.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Кратковременные дожди с грозами, переменная облачность и до плюс 34 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:13

2024-07-04T08:13

2024-07-04T08:13

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, переменная облачность и до плюс 34 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с запада и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве плюс 32 - плюс 34, по области плюс 30 - плюс 35 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 4 июля он составляет плюс 33,7 градуса и установлен в 1938 году", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240703/usloviya-truda-1957094131.html

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общество, москва, михаил леус, погода