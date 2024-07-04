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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.07.2024
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08:13 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/pogoda-1957258388.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременные дожди с грозами, переменная облачность и до плюс 34 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:13
2024-07-04T08:13
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, переменная облачность и до плюс 34 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с запада и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве плюс 32 - плюс 34, по области плюс 30 - плюс 35 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 4 июля он составляет плюс 33,7 градуса и установлен в 1938 году", - добавил синоптик.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются дожди с грозами и до 34 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамваи в Москве-реке
Прогулочные речные трамваи в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прогулочные речные трамваи в Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, переменная облачность и до плюс 34 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с запада и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве плюс 32 - плюс 34, по области плюс 30 - плюс 35 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
"В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 4 июля он составляет плюс 33,7 градуса и установлен в 1938 году", - добавил синоптик.
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