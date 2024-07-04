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В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов - РИА Новости, 04.07.2024
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07:29 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/pogoda-1957255641.html
В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов
В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов - РИА Новости, 04.07.2024
В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов
В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:29
2024-07-04T07:29
общество
россия
луганск
киров
михаил леус
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Жара в России установила ещё 38 температурных рекордов… Тон задала столица, второй день подряд обновляя рекордные максимумы – вчера (в среду - ред.) воздух на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив прежнее достижение революционного 1917 года на 0,5 градуса", - написал Леус. Он отметил, что температурные рекорды были также установлены в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке и Луганске и в других городах. "Отметим самый высокий рекорд, он установлен в Луганске, там столбики термометров поднялись до плюс 38,7 градуса, превысив прежнее достижение 1991 года сразу на 3 градуса. А самый давний, почти столетний рекорд, 1926 года, обновлён в селе Нерчинский Завод, что на территории Забайкальского края – там новый максимум для 3 июля теперь составляет плюс 35,7 градуса", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20240704/zhara-1957209354.html
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общество, россия, луганск, киров, михаил леус
Общество, Россия, Луганск, Киров, Михаил Леус
В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

"Фобос": в России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРтутный градусник на здании в Москве
Ртутный градусник на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ртутный градусник на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Жара в России установила ещё 38 температурных рекордов… Тон задала столица, второй день подряд обновляя рекордные максимумы – вчера (в среду - ред.) воздух на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив прежнее достижение революционного 1917 года на 0,5 градуса", - написал Леус.
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Он отметил, что температурные рекорды были также установлены в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке и Луганске и в других городах.
"Отметим самый высокий рекорд, он установлен в Луганске, там столбики термометров поднялись до плюс 38,7 градуса, превысив прежнее достижение 1991 года сразу на 3 градуса. А самый давний, почти столетний рекорд, 1926 года, обновлён в селе Нерчинский Завод, что на территории Забайкальского края – там новый максимум для 3 июля теперь составляет плюс 35,7 градуса", - отметил синоптик.
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