https://ria.ru/20240704/pogoda-1957255641.html

В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов - РИА Новости, 04.07.2024

В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:29

2024-07-04T07:29

2024-07-04T07:29

общество

россия

луганск

киров

михаил леус

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Жара в России установила ещё 38 температурных рекордов… Тон задала столица, второй день подряд обновляя рекордные максимумы – вчера (в среду - ред.) воздух на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив прежнее достижение революционного 1917 года на 0,5 градуса", - написал Леус. Он отметил, что температурные рекорды были также установлены в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке и Луганске и в других городах. "Отметим самый высокий рекорд, он установлен в Луганске, там столбики термометров поднялись до плюс 38,7 градуса, превысив прежнее достижение 1991 года сразу на 3 градуса. А самый давний, почти столетний рекорд, 1926 года, обновлён в селе Нерчинский Завод, что на территории Забайкальского края – там новый максимум для 3 июля теперь составляет плюс 35,7 градуса", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20240704/zhara-1957209354.html

https://ria.ru/20240704/pogoda-1957243625.html

россия

луганск

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общество, россия, луганск, киров, михаил леус