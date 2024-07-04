https://ria.ru/20240704/podpole-1957291203.html

Подполье сообщило об ударах по Житомирской области

Подполье сообщило об ударах по Житомирской области - РИА Новости, 04.07.2024

Подполье сообщило об ударах по Житомирской области

Российские войска нанесли удары в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:46

2024-07-04T10:46

2024-07-04T11:18

житомирская область

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Житомирская область получила ночью 4 июля серию прилетов в городе Звягель... На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ", - отметил Лебедев.По его словам, также там множество ангаров, гаражей и ремонтных мастерских. По сведениям сопротивления, на территорию части заезжают грузовики, везущие на тралах гусеничную технику под маскировочными сетями. Удары были нанесены в 2.45 и 2.50 ночи, после которых в левую часть города, отделенную рекой Случь, направились "скорые", уточнил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность