https://ria.ru/20240704/podpole-1957291203.html
Подполье сообщило об ударах по Житомирской области
Подполье сообщило об ударах по Житомирской области - РИА Новости, 04.07.2024
Подполье сообщило об ударах по Житомирской области
Российские войска нанесли удары в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:46
2024-07-04T10:46
2024-07-04T11:18
житомирская область
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Житомирская область получила ночью 4 июля серию прилетов в городе Звягель... На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ", - отметил Лебедев.По его словам, также там множество ангаров, гаражей и ремонтных мастерских. По сведениям сопротивления, на территорию части заезжают грузовики, везущие на тралах гусеничную технику под маскировочными сетями. Удары были нанесены в 2.45 и 2.50 ночи, после которых в левую часть города, отделенную рекой Случь, направились "скорые", уточнил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Житомирская область, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по Житомирской области
Подполье: ВС РФ ударили по житомирскому Звягелю, где расположена бригада ВСУ
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удары в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Житомирская область получила ночью 4 июля серию прилетов в городе Звягель... На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ", - отметил Лебедев.
По его словам, также там множество ангаров, гаражей и ремонтных мастерских. По сведениям сопротивления, на территорию части заезжают грузовики, везущие на тралах гусеничную технику под маскировочными сетями. Удары были нанесены в 2.45 и 2.50 ночи, после которых в левую часть города, отделенную рекой Случь, направились "скорые", уточнил Лебедев.