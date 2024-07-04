https://ria.ru/20240704/plity-1957352005.html

Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода

Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода - РИА Новости, 04.07.2024

Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 2024 года более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:10

2024-07-04T13:10

2024-07-04T13:10

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мосгаз

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 2024 года более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь - июнь проверили работоспособность более 730 тысяч плит, что составляет свыше 40% от общего числа. Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. "Во время проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Кроме того, согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

https://ria.ru/20240404/plity-1937816136.html

https://ria.ru/20231023/moskva-1904591187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы