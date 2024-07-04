Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:10 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/plity-1957352005.html
Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода
Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода - РИА Новости, 04.07.2024
Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 2024 года более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:10
2024-07-04T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875754888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c3cf02eacfcdaf5f23c5c3a24680e7e.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 2024 года более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь - июнь проверили работоспособность более 730 тысяч плит, что составляет свыше 40% от общего числа. Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. "Во время проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Кроме того, согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
https://ria.ru/20240404/plity-1937816136.html
https://ria.ru/20231023/moskva-1904591187.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875754888_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dcd4492453faf32f543af320ca72865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Комплекс городского хозяйства Москвы

Заммэра Бирюков: более 40% газовых плит проверили в Москве за полгода

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Зажжение газовой конфорки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 2024 года более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"За январь - июнь проверили работоспособность более 730 тысяч плит, что составляет свыше 40% от общего числа. Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", - рассказал Бирюков.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года
4 апреля, 14:08
Заместитель мэра пояснил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
«
"Во время проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.
Кроме того, согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Более 1,2 миллиона газовых плит проверили в Москве в этом году
23 октября 2023, 09:17
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгазКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала