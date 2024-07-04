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Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами - РИА Новости, 04.07.2024
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16:11 04.07.2024 (обновлено: 16:16 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/platezhy-1957427945.html
Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами
Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами - РИА Новости, 04.07.2024
Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами
Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:11
2024-07-04T16:16
россия
экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
https://ria.ru/20240703/nabiullina-1957143647.html
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россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами

Набиуллина: ситуация с трансграничными платежами в последнее время усложнилась

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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