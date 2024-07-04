https://ria.ru/20240704/platezhy-1957427945.html

Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами

Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами - РИА Новости, 04.07.2024

Набиуллина оценила ситуацию с трансграничными платежами

Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:11

2024-07-04T16:11

2024-07-04T16:16

россия

экономика

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Ситуация с трансграничными платежами РФ в последнее время усложнилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят и прежде всего импортеры, мы это видим", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

https://ria.ru/20240703/nabiullina-1957143647.html

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россия, экономика, эльвира набиуллина