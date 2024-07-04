В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы
Председатель ГА ООН нашел в плане Зеленского нужные для диалога с РФ элементы
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине содержит в себе необходимые для диалога Москвы и Киева элементы, но не назвал их.
В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привёл никакой конкретики.
"Я думаю, что в плане Зеленского есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога, когда настанет подходящее время... Посмотрим, куда это нас приведет", - заявил Фрэнсис в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечает агентство, выборы в США и ряде ключевых стран ЕС вызвали обеспокоенность по поводу возможного изменения политики стран Запада. Фрэнсис в беседе с Ассошиэйтед Пресс подчеркнул, что Генассамблея ООН намерена дальше отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, независимо от исхода национальных выборов по всему миру в этом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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