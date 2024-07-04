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В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 04.07.2024 (обновлено: 15:10 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/plan-1957401489.html
В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы
В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы - РИА Новости, 04.07.2024
В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы
Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине содержит в себе необходимые... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:09
2024-07-04T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине содержит в себе необходимые для диалога Москвы и Киева элементы, но не назвал их. В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привёл никакой конкретики. "Я думаю, что в плане Зеленского есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога, когда настанет подходящее время... Посмотрим, куда это нас приведет", - заявил Фрэнсис в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Как отмечает агентство, выборы в США и ряде ключевых стран ЕС вызвали обеспокоенность по поводу возможного изменения политики стран Запада. Фрэнсис в беседе с Ассошиэйтед Пресс подчеркнул, что Генассамблея ООН намерена дальше отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, независимо от исхода национальных выборов по всему миру в этом году. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В ООН нашли в плане Зеленского необходимые для диалога с Россией элементы

Председатель ГА ООН нашел в плане Зеленского нужные для диалога с РФ элементы

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что "мирный план" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине содержит в себе необходимые для диалога Москвы и Киева элементы, но не назвал их.
В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привёл никакой конкретики.
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"Я думаю, что в плане Зеленского есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога, когда настанет подходящее время... Посмотрим, куда это нас приведет", - заявил Фрэнсис в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечает агентство, выборы в США и ряде ключевых стран ЕС вызвали обеспокоенность по поводу возможного изменения политики стран Запада. Фрэнсис в беседе с Ассошиэйтед Пресс подчеркнул, что Генассамблея ООН намерена дальше отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, независимо от исхода национальных выборов по всему миру в этом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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