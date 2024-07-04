Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/peskov-1957499135.html
Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф
Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф - РИА Новости, 04.07.2024
Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф
Многие участники саммита ШОС в Астане в ходе своих выступлений активно обращались к вопросу палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:02
2024-07-04T20:02
в мире
астана
россия
дмитрий песков
шос
саммит шос в астане – 2024
палестина
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие участники саммита ШОС в Астане в ходе своих выступлений активно обращались к вопросу палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели людей, речь идет об одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень многие выступающие... очень активно к этой теме обращались. И, конечно, говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей.... Речь идет, конечно, наверное, об одной из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. К этому много обращались", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об обсуждениях палестино-израильского урегулирования участниками ШОС.
https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html
астана
россия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, астана, россия, дмитрий песков, шос, саммит шос в астане – 2024, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Астана, Россия, Дмитрий Песков, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф

Песков о Палестине: речь идет об одной из крупнейших гуманитарных катастроф

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие участники саммита ШОС в Астане в ходе своих выступлений активно обращались к вопросу палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели людей, речь идет об одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень многие выступающие... очень активно к этой теме обращались. И, конечно, говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей.... Речь идет, конечно, наверное, об одной из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. К этому много обращались", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об обсуждениях палестино-израильского урегулирования участниками ШОС.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа
Вчера, 14:05
 
В миреАстанаРоссияДмитрий ПесковШОССаммит ШОС в Астане – 2024ПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала