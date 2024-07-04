https://ria.ru/20240704/peskov-1957499135.html

Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф

Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф - РИА Новости, 04.07.2024

Песков назвал ситуацию в Газе одной из крупнейших гуманитарных катастроф

Многие участники саммита ШОС в Астане в ходе своих выступлений активно обращались к вопросу палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:02

2024-07-04T20:02

2024-07-04T20:02

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Многие участники саммита ШОС в Астане в ходе своих выступлений активно обращались к вопросу палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели людей, речь идет об одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень многие выступающие... очень активно к этой теме обращались. И, конечно, говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей.... Речь идет, конечно, наверное, об одной из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. К этому много обращались", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об обсуждениях палестино-израильского урегулирования участниками ШОС.

https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html

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