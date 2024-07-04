https://ria.ru/20240704/peskov-1957495703.html
Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях России по Украине
Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях России по Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях России по Украине
Россия уверена, что на западе наверняка кто-то задумался о предложениях по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:45
2024-07-04T19:45
2024-07-04T19:49
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия уверена, что на западе наверняка кто-то задумался о предложениях по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистам, что российский план урегулирования по Украине зафиксирован, стал достоянием общественности всего мира, Западом он был отвергнут. "Мы считаем, что это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом. Мы уверены, что наверняка кто-то задумался", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240625/peskov-1955326134.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях России по Украине
Песков: на Западе наверняка кто-то задумался о предложениях России по Украине