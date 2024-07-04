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В Приморье за сутки освободились от воды более 60 приусадебных участков

В Приморье за сутки освободились от воды более 60 приусадебных участков - РИА Новости, 04.07.2024

В Приморье за сутки освободились от воды более 60 приусадебных участков

Свыше 60 приусадебных участков и 15 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:32

2024-07-04T08:32

2024-07-04T08:32

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Свыше 60 приусадебных участков и 15 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. "На реках края наблюдается повсеместный спад уровней воды. За сутки от воды освободились 15 частных домов, 61 приусадебный участок. Подтоплены 136 частных домов и 241 приусадебный участок. Нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Организованы четыре лодочные переправы", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в подтопленных районах Приморья спасатели откачали свыше 1,5 миллиона кубометров воды, доставили более 9,5 тонн продуктов, перевезли около 4 тысяч человек. В наиболее пострадавший от паводка Дальнереченск направлены дополнительные силы спасателей МЧС России, а также 50 мотопомп и около 100 пожарных рукавов из федерального резерва. В конце июня в Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченск, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Затопило дороги, сотни домов и придомовых территорий, а также почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

https://ria.ru/20240701/primore-1956542147.html

https://ria.ru/20240703/shveytsariya-1957160800.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024