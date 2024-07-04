https://ria.ru/20240704/opros-1957403757.html

Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос

Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос - РИА Новости, 04.07.2024

Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос

Половина французов желает победы правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, следует из результатов исследования... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:18

2024-07-04T15:18

2024-07-04T15:18

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Половина французов желает победы правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, следует из результатов исследования IFOP для телеканала LCI, газеты Figaro и радиостанции Sud Radio. "Каждый второй избиратель (50%) желает, чтобы "Национальное объединение" получила абсолютное большинство в Нацсобрании по итогам второго тура выборов", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, 48% сторонников республиканской партии также хотят победы своим союзникам по коалиции. Почти половина французов (47%) уверены в успехе партии Ле Пен, а 43% избирателей считают ее "ближе к народу", чем левый "Новый народный фронт". Из результатов следует, что 40% респондентов видят ценности "Национального объединения" более демократичными. При этом 48% участников исследования ответили, что Габриэль Атталь - лучший премьер Франции. Лидера "Национального объединения" Жордана Барделла в качестве премьера поддерживают 45% населения. Исследование проводилось онлайн 2 и 3 июля, в нем приняли участие 1018 человек, погрешность не указана. В первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится в воскресенье.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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в мире, франция, марин ле пен, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024