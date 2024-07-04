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Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос - РИА Новости, 04.07.2024
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15:18 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/opros-1957403757.html
Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос
Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос - РИА Новости, 04.07.2024
Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос
Половина французов желает победы правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, следует из результатов исследования... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:18
2024-07-04T15:18
в мире
франция
марин ле пен
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эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Половина французов желает победы правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, следует из результатов исследования IFOP для телеканала LCI, газеты Figaro и радиостанции Sud Radio. "Каждый второй избиратель (50%) желает, чтобы "Национальное объединение" получила абсолютное большинство в Нацсобрании по итогам второго тура выборов", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, 48% сторонников республиканской партии также хотят победы своим союзникам по коалиции. Почти половина французов (47%) уверены в успехе партии Ле Пен, а 43% избирателей считают ее "ближе к народу", чем левый "Новый народный фронт". Из результатов следует, что 40% респондентов видят ценности "Национального объединения" более демократичными. При этом 48% участников исследования ответили, что Габриэль Атталь - лучший премьер Франции. Лидера "Национального объединения" Жордана Барделла в качестве премьера поддерживают 45% населения. Исследование проводилось онлайн 2 и 3 июля, в нем приняли участие 1018 человек, погрешность не указана. В первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится в воскресенье.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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РИА Новости
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в мире, франция, марин ле пен, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах, показал опрос

Figaro: 50% французов хотят победы партии Ле Пен на выборах в парламент

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Половина французов желает победы правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, следует из результатов исследования IFOP для телеканала LCI, газеты Figaro и радиостанции Sud Radio.
"Каждый второй избиратель (50%) желает, чтобы "Национальное объединение" получила абсолютное большинство в Нацсобрании по итогам второго тура выборов", - говорится в исследовании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
30 июня, 23:17
Согласно исследованию, 48% сторонников республиканской партии также хотят победы своим союзникам по коалиции. Почти половина французов (47%) уверены в успехе партии Ле Пен, а 43% избирателей считают ее "ближе к народу", чем левый "Новый народный фронт". Из результатов следует, что 40% респондентов видят ценности "Национального объединения" более демократичными. При этом 48% участников исследования ответили, что Габриэль Атталь - лучший премьер Франции. Лидера "Национального объединения" Жордана Барделла в качестве премьера поддерживают 45% населения.
Исследование проводилось онлайн 2 и 3 июля, в нем приняли участие 1018 человек, погрешность не указана.
В первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Второй тур выборов состоится в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
 
В миреФранцияМарин Ле ПенГабриэль АттальЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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