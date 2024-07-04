Захарова жестко осадила председателя Генассамблеи ООН
Захарова: председатель сессии ГА ООН Фрэнсис забыл о пределах полномочий
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала председателя 78-й сессии ГА ООН Денниса Фрэнсиса после его высказывания о спецоперации.
"Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации", — сказала она.
Захарова добавила, что избирательный подход к положениям Устава ООН, которые должны неукоснительно уважаться во всей их полноте и взаимосвязи, неприемлем. Дипломат подчеркнула, что киевский режим сам не придерживается положений Устава ООН, возведя русофобию в ранг государственной идеологии.
Дипломат напомнила, что Россия никогда не отказывалась от запуска мирных переговоров по Украине, условия процесса обозначил президент России Владимир Путин.
Ранее председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что "агрессия" России против Украины является нарушением Устава ООН.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.