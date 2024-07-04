https://ria.ru/20240704/oon-1957372964.html

Захарова жестко осадила председателя Генассамблеи ООН

Захарова жестко осадила председателя Генассамблеи ООН - РИА Новости, 04.07.2024

Захарова жестко осадила председателя Генассамблеи ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала председателя 78-й сессии ГА ООН Денниса Фрэнсиса после его высказывания о спецоперации. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:07

2024-07-04T14:07

2024-07-04T14:11

в мире

россия

украина

москва

мария захарова

владимир путин

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала председателя 78-й сессии ГА ООН Денниса Фрэнсиса после его высказывания о спецоперации."Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации", — сказала она.Захарова добавила, что избирательный подход к положениям Устава ООН, которые должны неукоснительно уважаться во всей их полноте и взаимосвязи, неприемлем. Дипломат подчеркнула, что киевский режим сам не придерживается положений Устава ООН, возведя русофобию в ранг государственной идеологии.Дипломат напомнила, что Россия никогда не отказывалась от запуска мирных переговоров по Украине, условия процесса обозначил президент России Владимир Путин.Ранее председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что "агрессия" России против Украины является нарушением Устава ООН.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957353657.html

https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, мария захарова, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон