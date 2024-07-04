https://ria.ru/20240704/obstrel-1957521561.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:01

2024-07-04T23:01

2024-07-04T23:01

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, четыре из них - кассетные. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия