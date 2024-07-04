https://ria.ru/20240704/obstrel-1957413318.html
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума - РИА Новости, 04.07.2024
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума
Здание техникума в Донецке получило повреждения в результате обстрела Петровского райна города украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:48
2024-07-04T15:48
2024-07-04T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Здание техникума в Донецке получило повреждения в результате обстрела Петровского райна города украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, повреждения получило здание Донецкого горного технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечены кровля, стены, входные двери, выбито остекление окон", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, четыре из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ пострадало здание горного техникума