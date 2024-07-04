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При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/obstrel-1957413318.html
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума - РИА Новости, 04.07.2024
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума
Здание техникума в Донецке получило повреждения в результате обстрела Петровского райна города украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:48
2024-07-04T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Здание техникума в Донецке получило повреждения в результате обстрела Петровского райна города украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, повреждения получило здание Донецкого горного технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечены кровля, стены, входные двери, выбито остекление окон", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, четыре из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка получило повреждения здание техникума

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ пострадало здание горного техникума

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Здание техникума в Донецке получило повреждения в результате обстрела Петровского райна города украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, повреждения получило здание Донецкого горного технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечены кровля, стены, входные двери, выбито остекление окон", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, четыре из них - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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