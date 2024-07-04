https://ria.ru/20240704/nikab-1957523570.html

Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР

Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР - РИА Новости, 04.07.2024

Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил запретить никаб во всех муфтиятах, входящих в организацию, заявил РИА Новости муфтий... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:32

2024-07-04T23:32

2024-07-04T23:32

республика адыгея

краснодарский край

республика ингушетия

исмаил бердиев

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил запретить никаб во всех муфтиятах, входящих в организацию, заявил РИА Новости муфтий Карачаево-Черкесии и глава КЦМСК Исмаил Бердиев. Ранее в четверг Бердиев подписал указ, согласно которому на территории Карачаево-Черкесии в связи с постановлением КЦМСК вводится временный запрет на ношение никабов – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе. "КЦМСК принял это решение. Карачаево-Черкесия входит в Координационный центр мусульман Северного Кавказа, поэтому это решение (о временном запрете никаба — ред.) — для всех (муфтиятов, которые входят в КЦМСК — ред.)", — сказал Бердиев РИА Новости. По данным на сайте КЦМСК, в состав организации входят Духовные управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского Края и Чеченской Республики. Накануне КЦМСК постановил считать в РФ ношение никаба, паранджи и скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам. В КЦМСК отмечали, что никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа.

https://ria.ru/20240704/nikab-1957428032.html

https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html

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республика адыгея, краснодарский край, республика ингушетия, исмаил бердиев, общество