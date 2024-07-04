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Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР - РИА Новости, 04.07.2024
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23:32 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/nikab-1957523570.html
Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР
Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР - РИА Новости, 04.07.2024
Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР
Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил запретить никаб во всех муфтиятах, входящих в организацию, заявил РИА Новости муфтий... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:32
2024-07-04T23:32
республика адыгея
краснодарский край
республика ингушетия
исмаил бердиев
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил запретить никаб во всех муфтиятах, входящих в организацию, заявил РИА Новости муфтий Карачаево-Черкесии и глава КЦМСК Исмаил Бердиев. Ранее в четверг Бердиев подписал указ, согласно которому на территории Карачаево-Черкесии в связи с постановлением КЦМСК вводится временный запрет на ношение никабов – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе. "КЦМСК принял это решение. Карачаево-Черкесия входит в Координационный центр мусульман Северного Кавказа, поэтому это решение (о временном запрете никаба — ред.) — для всех (муфтиятов, которые входят в КЦМСК — ред.)", — сказал Бердиев РИА Новости. По данным на сайте КЦМСК, в состав организации входят Духовные управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского Края и Чеченской Республики. Накануне КЦМСК постановил считать в РФ ношение никаба, паранджи и скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам. В КЦМСК отмечали, что никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа.
https://ria.ru/20240704/nikab-1957428032.html
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республика адыгея, краснодарский край, республика ингушетия, исмаил бердиев, общество
Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Ингушетия, Исмаил Бердиев, Общество
Все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба, заявили в КЧР

Муфтий КЧР Бердиев: все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил запретить никаб во всех муфтиятах, входящих в организацию, заявил РИА Новости муфтий Карачаево-Черкесии и глава КЦМСК Исмаил Бердиев.
Ранее в четверг Бердиев подписал указ, согласно которому на территории Карачаево-Черкесии в связи с постановлением КЦМСК вводится временный запрет на ношение никабов – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе.
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Вчера, 16:11
"КЦМСК принял это решение. Карачаево-Черкесия входит в Координационный центр мусульман Северного Кавказа, поэтому это решение (о временном запрете никаба — ред.) — для всех (муфтиятов, которые входят в КЦМСК — ред.)", — сказал Бердиев РИА Новости.
По данным на сайте КЦМСК, в состав организации входят Духовные управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского Края и Чеченской Республики.
Накануне КЦМСК постановил считать в РФ ношение никаба, паранджи и скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам. В КЦМСК отмечали, что никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа.
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Республика АдыгеяКраснодарский крайРеспублика ИнгушетияИсмаил БердиевОбщество
 
 
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