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Над Берлином заметили загадочные черные кольца

Над Берлином заметили загадочные черные кольца - РИА Новости, 04.07.2024

Над Берлином заметили загадочные черные кольца

Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в нескольких районах столицы ФРГ Берлина черные кольца. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:05

2024-07-04T20:05

2024-07-04T20:08

берлин (город)

германия

россия

rammstein

в мире

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БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в нескольких районах столицы ФРГ Берлина черные кольца. В Instagram* рядом пользователей в среду и четверг были опубликованы несколько видео, на которых запечатлены парящие в небе Берлина кольца. Черные круги поднимаются ввысь, затем растворяются в воздухе. В комментариях к публикациям жители Берлина поделились своими версиями произошедшего. Так, некоторые пользователи соцсети предполагают, что это последствия использования пиротехники фанатами футбола, празднующих победы своих сборных на чемпионате Европы. Другие придерживаются мнения, что это могут быть выхлопы производств в черте города. Третьи не исключают, что это могут быть репетиции музыкальной группы Rammstein, которые знамениты своими пиротехническими шоу. Как утверждают опубликовавшие видео пользователи, кадры были сняты в столичных районах Вильгельмсру и Розенталь в северо-восточном административном округе Панков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

берлин (город)

германия

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берлин (город), германия, россия, rammstein, в мире