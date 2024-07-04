https://ria.ru/20240704/nebo-1957500467.html
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца - РИА Новости, 04.07.2024
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в нескольких районах столицы ФРГ Берлина черные кольца. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:05
2024-07-04T20:05
2024-07-04T20:08
берлин (город)
германия
россия
rammstein
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957500925_0:204:322:385_1920x0_80_0_0_c0377f60c4bf38a708cf9c25e153723f.jpg
БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в нескольких районах столицы ФРГ Берлина черные кольца. В Instagram* рядом пользователей в среду и четверг были опубликованы несколько видео, на которых запечатлены парящие в небе Берлина кольца. Черные круги поднимаются ввысь, затем растворяются в воздухе. В комментариях к публикациям жители Берлина поделились своими версиями произошедшего. Так, некоторые пользователи соцсети предполагают, что это последствия использования пиротехники фанатами футбола, празднующих победы своих сборных на чемпионате Европы. Другие придерживаются мнения, что это могут быть выхлопы производств в черте города. Третьи не исключают, что это могут быть репетиции музыкальной группы Rammstein, которые знамениты своими пиротехническими шоу. Как утверждают опубликовавшие видео пользователи, кадры были сняты в столичных районах Вильгельмсру и Розенталь в северо-восточном административном округе Панков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957500925_0:198:322:440_1920x0_80_0_0_f27500eb280bef6a3794898a2ad410bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), германия, россия, rammstein, в мире
Берлин (город), Германия, Россия, Rammstein, В мире
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Жители Берлина заметили загадочные черные кольца в небе
БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей сняли на видео парящие в небе в нескольких районах столицы ФРГ Берлина черные кольца.
В Instagram* рядом пользователей в среду и четверг были опубликованы несколько видео, на которых запечатлены парящие в небе Берлина кольца. Черные круги поднимаются ввысь, затем растворяются в воздухе.
В комментариях к публикациям жители Берлина поделились своими версиями произошедшего. Так, некоторые пользователи соцсети предполагают, что это последствия использования пиротехники фанатами футбола, празднующих победы своих сборных на чемпионате Европы. Другие придерживаются мнения, что это могут быть выхлопы производств в черте города. Третьи не исключают, что это могут быть репетиции музыкальной группы Rammstein
, которые знамениты своими пиротехническими шоу.
Как утверждают опубликовавшие видео пользователи, кадры были сняты в столичных районах Вильгельмсру и Розенталь в северо-восточном административном округе Панков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.