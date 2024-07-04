https://ria.ru/20240704/ndfl-1957485901.html
В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ
В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал три поправки, которые выводят северные надбавки из-под повышенного НДФЛ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:56
2024-07-04T18:56
2024-07-04T18:56
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал три поправки, которые выводят северные надбавки из-под повышенного НДФЛ. Соответствующие поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и поддержаны комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Согласно этой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она повышается до: 15% - на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, 22% - на более высокие доходы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. После чего министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности министерства скорректировать нормы законопроекта.
https://radiosputnik.ru/20240701/ndfl-1956635041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, антон силуанов
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Антон Силуанов
В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ
Бюджетный комитет ГД поддержал вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал три поправки, которые выводят северные надбавки из-под повышенного НДФЛ.
Соответствующие поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и поддержаны комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ.
Согласно этой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она повышается до: 15% - на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, 22% - на более высокие доходы.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. После чего министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности министерства скорректировать нормы законопроекта.