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В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ

В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ - РИА Новости, 04.07.2024

В Госдуме поддержали вывод северных надбавок из-под повышенного НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал три поправки, которые выводят северные надбавки из-под повышенного НДФЛ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:56

2024-07-04T18:56

2024-07-04T18:56

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вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал три поправки, которые выводят северные надбавки из-под повышенного НДФЛ. Соответствующие поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и поддержаны комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Согласно этой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она повышается до: 15% - на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, 22% - на более высокие доходы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. После чего министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности министерства скорректировать нормы законопроекта.

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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, антон силуанов