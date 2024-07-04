https://ria.ru/20240704/nauka-1956930359.html

Брестская крепость XVI века. Итоги трех лет раскопок Судбищенской битвы

Брестская крепость XVI века. Итоги трех лет раскопок Судбищенской битвы - РИА Новости, 04.07.2024

Брестская крепость XVI века. Итоги трех лет раскопок Судбищенской битвы

Три года назад в Орловской области началось научное исследование места Судбищенской битвы 1555 года, в которой русские воины дали отпор войску крымского хана... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T03:00

2024-07-04T03:00

2024-07-04T03:00

наука

наука

социальный навигатор

орловская область

что не найдешь в учебнике

общество

история

археология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956900613_0:109:3052:1826_1920x0_80_0_0_3c448ae45642a75b91052d2599a7534a.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Три года назад в Орловской области началось научное исследование места Судбищенской битвы 1555 года, в которой русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет-Гирея. С тех пор археологи нашли на поле сражения около четырех с половиной тысяч артефактов. Что это за находки? Как они изменили картину битвы, сложившуюся у историков по летописным источникам?Оружие и доспехиИз общего числа находок непосредственно с битвой связаны три с половиной тысячи предметов, рассказал научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторических наук Олег Радюш."Подавляющее большинство находок – это наконечники стрел. Они показывают, что бой с использованием луков шел практически по всей площади битвы. На втором месте – пули. XVI век был эпохой огнестрельной революции, началось активное использование огнестрельного оружия не только при осадах, но и в полевых сражениях. Пули встречаются локально, это означает, что огнестрельный бой шел в овраге и вокруг него, поскольку с огнестрельным оружием того времени было тяжело бегать по полю", – сообщил он.Ученые обнаружили немало деталей конского снаряжения – различных деталей узды и пряжек, которые легко терялись, когда в сражении рвались подпружные ремни. Была найдена и шпора, по-видимому, принадлежавшая русским всадникам. Татары, привыкшие к кочевничеству, шпор не использовали, а управляли конями при помощи нагайки.В местах рукопашной схватки были найдены обломки разных видов оружия, преимущественно, сабель, которые тогда были основным вооружением самых разных воинов, включая слуг татарских кошевых. Много бронзовых и железных деталей ножен, сабельные перекрестия, наконечник-рогатина большого копья, обломки наконечников копий, небольшой дротик, наконечник пики, боевой топор, пять свинцовых ядер. По мнению историков, все эти находки подтверждают, что бой был именно таким, как о нем сообщалось в письменных источниках, кавалерийским, лучным и огнестрельным.Археологи нашли пять свинцовых ядер диаметром около 50 мм на русской стороне балки. По их мнению, ордынцы стреляли по русскому лагерю с высокого берега. В битве вполне могли применяться и распространённые в то время каменные ядра, возможно, они еще будут найдены в будущем."Самое большое впечатление производят "живые" следы боя – нательный крест со следом от пули и пластины от доспеха со следами ударов саблей. Когда ты держишь в руках эти предметы и представляешь себе, как все происходило, это очень впечатляет", – отметил Олег Радюш.Инструменты и монетыИ русское, и татарское войско ходило в поход с полным набором инструментов, чтобы готовить еду, подковывать коней, ремонтировать снаряжение. Действительно, археологи обнаружили множество бытовых предметов на месте расположения русского военного лагеря. В первую очередь, это инструменты – рабочие топоры, молоточки, пробойники, замки, детали от сундуков и от огромного котла, в котором готовили еду."Совсем недавно мы нашли у реки топоры и большие складные косы-горбуши, которыми, видимо, люди из русского лагеря делали засеки и косили траву для лошадей, которые были спрятаны где-то рядом. Вероятно, когда бой начался, они вынуждены были бросить свои инструменты и быстро бежать к своему лагерю. Из анализа находок складывается очень живая картинка", – рассказал Радюш.Также среди находок с русской стороны – около десятка нательных крестов XVI века. Два из них – серебряные с позолотой, показывают достаточно высокий статус своих владельцев. Есть и обычные бронзовые кресты, и обломки энколпионов – крестов-мощевиков, в которые помещали частицу святых мощей.Предметов татарского происхождения найдено меньше. Например, это роскошный наконечник от пояса с серебром и золотой фольгой, который принадлежал состоятельному воину, оковки от шнуров и другие мелкие предметы. Есть обломки пластинчатых доспехов на прошивной основе, которые собирались на заклепках, фрагменты кольчужного плетения, различные пластиночки, детали от панцирей. Все это, по мнению ученых, говорит о сложности и разнообразии вооружения, которое применялось на поле битвы."Последняя категория находок – это монеты, их уже под 40. Почти все – русские монеты царя Ивана Васильевича, отчеканенные после 1547 года в Новгороде и Пскове. По номиналу - это копейки и деньги. Мы даже нашли небольшой клад: судя по всему, у русского воина на бегу выпал кошелек, где было 22 монеты. С татарской стороны у нас есть мелкая серебряная монета, акче Девлет-Гирея, датированная 957 годом хиджры. Это пятидесятые годы XVI века", – добавил археолог.Метр за метромЧтобы очертить место битвы, ученые тщательно исследовали около 9 квадратных километров поля. Находки были обнаружены на трех из них, что указывает на реальный масштаб боя."Сегодня мы склоняемся к версии, что сражение и первого, и второго дня битвы шло как на Муравском шляхе, так и вокруг русского лагеря в овраге. Первый этап сражения – захват русским войском татарского коша (лагеря) с лошадьми. Согласно письменным свидетельствам, тогда было захвачено 60 тыс. скаковых лошадей и верблюдов. Раньше мы предполагали, что это произошло на расстоянии 70 километров к югу, в районе Ливен. А сейчас мы приходим к выводу, что татарский кош, возможно, располагался недалеко от места, где позднее произошел бой", – отметил Олег Радюш.Ранее, в 2021-2022 годах, археологи обнаружили следы фортификации на месте русского лагеря. Раскопки показали, что обваловка древняя и, возможно, построена в большой спешке. Был найден неглубокий ров, выбросом от которого образован вал. Чтобы организовать небольшую крепость, обороняющиеся могли поставить телеги или навалить бревен. Исследования подтвердили эту гипотезу."Видно, что русское войско оборонялось не только из укрепления, но и по всему берегу оврага. Ордынцы пытались штурмовать как напрямую, так и с разных сторон, пытаясь переправиться через ручьи. Рукопашные бои шли прямо на площадке возле укрепления. Мы видим, что сражение было очень энергичным, и с каждой новой находкой оно начинает для нас играть все более яркими красками", – рассказал ученый.Брестская крепость XVI векаСудбищенская битва не была решающим сражением русского войска с Крымской ордой: ее нельзя сравнить, например, с Молодинской битвой 1572 года, в которой татарам был нанесен существенный урон, окончательно подорвав напор Девлет-Гирея на север. Но она была ярким подвигом, своего рода "Брестской крепостью XVI века", считают историки."В целом, организация похода в Дикие земли русского отряда численностью почти в 13 тысяч человек, работа русской сторожевой службы, которая сообщала Шереметеву обо всех передвижениях отрядов Девлет-Гирея в степи — это показатель того, что русское государство уже было способно активно отвечать на угрозу с юга", — отметил Олег Радюш.Поражение под Судбищами остановило набег Девлет-Гирея и помешало ему разгромить Тульскую, Рязанскую, Московскую землю. Анонимный турецкий источник упоминает, что "злой Шеремет посек огнем и свинцом многих ханских воинов". Чтобы собрать войско заново, ордынцам пришлось восстанавливать мобилизационный резерв. На несколько лет походы ордынцев в Московию прекратились."После Судбищенской битвы начинается активное движение русских войск на юг, восстановление старых крепостей и строительство новых для обороны от набегов крымских татар и их союзников со стороны Дикого поля. Уже в 1566 году основана крепость Орел. К концу XVI века русские крепости появляются в районе Курска. Хозяйственное освоение этих земель начнется чуть позже, но военное освоение, строительство фронтира, и позднее, в XVII веке, формирование Белгородской Засечной черты – это все последствия, в том числе, Судбищенского сражения", – заключил историк.

https://ria.ru/20220822/kulikovo_pole-1810830630.html

https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html

https://ria.ru/20240201/sudbische-1923705020.html

https://ria.ru/20230327/nauka-1860124569.html

https://ria.ru/20230421/nauka-1866626334.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, социальный навигатор, орловская область, что не найдешь в учебнике, общество, история, археология, россия, артефакты