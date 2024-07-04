https://ria.ru/20240704/nato-1957350170.html

НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ

НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ

НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения"... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:05

2024-07-04T13:05

2024-07-04T13:05

в мире

франция

нато

марин ле пен

парламентские выборы во франции

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов организации. "Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", - пишет издание. В публикации говорится, что дипломаты НАТО всерьез обеспокоены рисками возможного прихода к власти "Нацобъединения" во Франции, поскольку партия уже ставила под вопрос целесообразность существования НАТО и необходимость помощи Украине. Как считает военный эксперт Мишель Дюкло, существует риск того, что "Нацобъединение" будет стремиться к "мягкому" выходу из НАТО. При этом не стоит ждать немедленного выхода Франции из альянса в случае победы этой партии, добавил Дюкло в беседе с изданием. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия, прошедших 30 июня, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240703/opros-1957195517.html

https://ria.ru/20240704/frantsiya-1957239977.html

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в мире, франция, нато, марин ле пен, парламентские выборы во франции