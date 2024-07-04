НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ
Euractiv: НАТО опасается, что Франция может выйти из альянса при победе Ле Пен
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов организации.
"Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", - пишет издание.
В публикации говорится, что дипломаты НАТО всерьез обеспокоены рисками возможного прихода к власти "Нацобъединения" во Франции, поскольку партия уже ставила под вопрос целесообразность существования НАТО и необходимость помощи Украине.
Как считает военный эксперт Мишель Дюкло, существует риск того, что "Нацобъединение" будет стремиться к "мягкому" выходу из НАТО. При этом не стоит ждать немедленного выхода Франции из альянса в случае победы этой партии, добавил Дюкло в беседе с изданием.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия, прошедших 30 июня, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.