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НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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13:05 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/nato-1957350170.html
НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ
НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ
НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения"... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:05
2024-07-04T13:05
в мире
франция
нато
марин ле пен
парламентские выборы во франции
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов организации. "Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", - пишет издание. В публикации говорится, что дипломаты НАТО всерьез обеспокоены рисками возможного прихода к власти "Нацобъединения" во Франции, поскольку партия уже ставила под вопрос целесообразность существования НАТО и необходимость помощи Украине. Как считает военный эксперт Мишель Дюкло, существует риск того, что "Нацобъединение" будет стремиться к "мягкому" выходу из НАТО. При этом не стоит ждать немедленного выхода Франции из альянса в случае победы этой партии, добавил Дюкло в беседе с изданием. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия, прошедших 30 июня, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://ria.ru/20240703/opros-1957195517.html
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в мире, франция, нато, марин ле пен, парламентские выборы во франции
В мире, Франция, НАТО, Марин Ле Пен, Парламентские выборы во Франции
НАТО опасается выхода Франции из альянса при победе блока Ле Пен, пишут СМИ

Euractiv: НАТО опасается, что Франция может выйти из альянса при победе Ле Пен

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. НАТО опасается, что Франция может выйти из военного командования альянса в случае победы на парламентских выборах в стране правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов организации.
"Группа дипломатов не исключает мягкого выхода (Франции из НАТО – ред.), в рамках которого Франция покинет военное командование альянса", - пишет издание.
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Нацобъединение" может не получить большинство в парламенте, показал опрос
Вчера, 18:28
В публикации говорится, что дипломаты НАТО всерьез обеспокоены рисками возможного прихода к власти "Нацобъединения" во Франции, поскольку партия уже ставила под вопрос целесообразность существования НАТО и необходимость помощи Украине.
Как считает военный эксперт Мишель Дюкло, существует риск того, что "Нацобъединение" будет стремиться к "мягкому" выходу из НАТО. При этом не стоит ждать немедленного выхода Франции из альянса в случае победы этой партии, добавил Дюкло в беседе с изданием.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия, прошедших 30 июня, "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона стала третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией
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В миреФранцияНАТОМарин Ле ПенПарламентские выборы во Франции
 
 
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