https://ria.ru/20240704/muntyan-1957395968.html

На создателя Mr. Freeman завели дело за фейки об армии

На создателя Mr. Freeman завели дело за фейки об армии - РИА Новости, 04.07.2024

На создателя Mr. Freeman завели дело за фейки об армии

Хорошевский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении мультипликатора Павла Мунтяна* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:58

2024-07-04T14:58

2024-07-04T14:58

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении мультипликатора Павла Мунтяна* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ в отношении Мунтяна* П.А.", - сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Мунтяна* объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатор заочно арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html

https://ria.ru/20240611/novikov-1952162128.html

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