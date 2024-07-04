https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957433947.html

Молдавский депутат обвинил власти в блокировке оппозиционных инициатив

Молдавский депутат обвинил власти в блокировке оппозиционных инициатив - РИА Новости, 04.07.2024

Молдавский депутат обвинил власти в блокировке оппозиционных инициатив

Депутат от оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) Константин Старыш обвинил партию "Действие и солидарность" (ПДС) в блокировании... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:24

2024-07-04T16:24

2024-07-04T16:27

в мире

молдавия

игорь гросу

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) Константин Старыш обвинил партию "Действие и солидарность" (ПДС) в блокировании оппозиционных инициатив в молдавском парламенте. "Скоро исполнится более трех лет, как фактически ни одна инициатива, исходящая от оппозиции, не находит свое место в повестке дня работы парламента. Хотя оппозиция представляет значительную часть молдавского общества. Когда идет речь об инициативах оппозиции, парламентское большинство ведет себя как собачки Павлова - на примитивно-рефлекторном уровне у них сразу рука тянется к кнопке "против", - сказал Старыш на брифинге в парламенте. Депутат, который также является секретарем парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности, отметил, что международные организации обратили внимание на ущемление прав оппозиции в Молдавии. "У нас оппозиция не только ущемлена в праве на законодательную инициативу, но и поражена в правах. Мы видим, что часть депутатов просто не пропускают в зал. Холл парламента наводнен вооруженными людьми. Кого от кого они защищают? Одних депутатов от других депутатов? Власть от оппозиции?" - сказал Старыш. Депутат также отметил, что более 20 депутатов парламента подписали петицию об отставке спикера парламента Игоря Гросу, который также является лидером ПДС. Оппозиция в парламенте убеждена, что Гросу превысил свои полномочия. В четверг в ходе заседания парламента Старыш предложил включить в повестку дня вопрос об отстранении Гросу от занимаемой должности, однако его инициатива не была поддержана правящей партией. Утром в холе парламента произошел инцидент – по распоряжению Гросу охрана парламента не впустила в зал заседания депутатов от политблока "Победа", в связи с этим парламентарии организовали акцию протеста и вызвали полицию. Прибывшие к зданию парламента полицейские отказались зафиксировать нарушения даже после того, как депутат Марина Таубер представила им документ о том, что решение Гросу было опротестовано в суде. Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240704/moldavia-1957388843.html

https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336777.html

https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952571621.html

https://ria.ru/20240704/lungu-1957383627.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, майя санду